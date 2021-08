Publicado 09/08/2021 17:48

ITAPERUNA - Moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que dependem de medicações fornecidas pelo SUS reclamam da falta de alguns remédios na farmácia do CAPS, situada no bairro Cehab. De acordo com familiares de alguns pacientes que procuraram a Redação do Jornal O DIA não há previsão para a entrega de remédios como Akineton 2 mg e Carbamazepina 200 mg usado em tratamento de transtornos psíquicos.

Para Doralice Cunha, tia de um usuário do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), o tratamento em casos relacionados a saúde mental, para ser eficaz depende do uso correto da medicação. "Meu sobrinho tem 12 anos e há 1 ano faz uso diário de Akineton e Carbamazepina. Infelizmente minha irmã está desempregada desde o início da pandemia e não tem condições de comprar. Fui pegar os remédios e me disseram que não tem previsão para o recebimento. O menino não pode ficar um dia sequer sem. É muito difícil ter que depender de ajuda sendo que a saúde é um direito nosso. Onde está a verba para a compra de remédios? Será que nossos políticos sabem o que é depender do SUS e não conseguir?", desabafou Doralice.

O DIA fez contato com a prefeitura que informou que:

NOTA: A Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Saúde informa que vem se empenhando em melhorar o serviço de atendimento para a população, em todos os setores e departamentos; e salienta sobre a importância de que reclamações ou sugestões sejam encaminhadas ao setor de Ouvidoria, onde todos os casos estão sendo verificados.

Legenda: Akineton e Carbamazepina são alguns dos remédios que estão em falta na farmácia do CAPS, situada no bairro Cehab, em Itaperuna.