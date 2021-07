A diretora técnica do CAPS AD Dejane Nascimento e sua equipe no "Arraiá do Psique" - Divulgação

Publicado 27/07/2021 20:08 | Atualizado 27/07/2021 20:25

Belford Roxo - Em um clima de muita descontração e energia positiva, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas de Belford Roxo (CAPS AD) promoveu nesta terça-feira (27/07) o “Arraiá do Psique”. A festa junina foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal Executiva de Políticas de Saúde Mental. A festividade contou com as presenças de familiares, servidores e usuários assistidos pela unidade, além do secretário executivo Paulo Patrocínio, da diretora técnica do CAPS AD, Dejane Nascimento e toda sua equipe.

Muitas brincadeiras marcaram o "Arraiá do Psique" no CAPS AD teve todas as brincadeiras e comidas típicas que marcam as tradicionais festas juninas, além muita música com forró pé de serra.

“Vemos a alegria nos olhares e nas danças quando eles participam. Isso nos motiva a continuar promovendo eventos como este que, claro respeitando as regras e usando máscara para prevenção do Covid 19, além de festejar, melhoram o psicológico dos participantes”, ressaltou o secretário executivo Paulo Patrocínio.



A diretora técnica Dejane Nascimento, falou que essas confraternizações servem como parte terapêutica de tratamento dos usuários da unidade. “As comemorações funcionam como terapia, eles se envolvem tanto nos preparativos quanto no dia da festa”, concluiu.

O CAPS AD fica localizado na Rua Adil Miranda, 98, Centro, Belford Roxo.