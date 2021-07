Belford Roxo

Belford Roxo vacina nesta semana contra a Covid-19 pessoas entre 29 a 25 anos (26/07 a 31/07)

Imunização inicia nesta segunda-feira (26/07). O município também vacina pessoas com deficiência, profissionais de saúde e de educação e com comordidades com mais de 18 anos

Publicado 25/07/2021 22:58 | Atualizado há 1 dia