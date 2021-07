os agentes localizaram o criminoso no Centro do município - Divulgação / Polícia Civil

os agentes localizaram o criminoso no Centro do municípioDivulgação / Polícia Civil

Publicado 25/07/2021 11:34

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um homem acusado de roubar e matar duas pessoas. Com base em informações do setor de inteligência, os agentes localizaram o criminoso no Centro, de Belford Roxo. Contra ele foi cumprido mandado de prisão pela prática de latrocínio.

Segundo os policiais, o bandido possuía cinco anotações criminais por roubo, sendo investigado em outros assaltos. Ele também responde por dois latrocínios, em que matou as vítimas de maneira fria.

A prisão do ladrão aconteceu na noite da última quarta-feira (21/07). Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.