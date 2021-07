Dona Zenilda junto aos destroços da casa - Reprodução

Publicado 23/07/2021 20:21 | Atualizado 23/07/2021 20:28

Belford Roxo - Um incêndio em uma casa, no bairro Roseiral, em Belford Roxo, causou a morte de um homem na última quarta-feira (21/07). Na residência, que ficou destruída, moravam quatro pessoas, entre elas, a aposentada Dona Zenilda Carmo da Silva, suas duas netas (Monique e Ellen), além do filho Ricardo, que acabou falecendo no incêndio.

Dona Zenilda do lado de fora da residência que pegou fogo Reprodução



A parte interna da casa ficou totalmente destruída Reprodução Além da dor do luto com a perda do filho, Zenilda tem convivido com a ajuda solidária dos vizinhos para a reconstrução da residência que ficou destruída.Os interessados em ajudar podem ser dirigir a residência que fica na Rua José de Alencar, 32, Quadra J, em Santa Emília, próximo ao condomínio Monza.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.