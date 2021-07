Jogadores e comissão técnica do SE Belford Roxo comemoram a goleada contra o Uni Souza - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 25/07/2021 22:35 | Atualizado 25/07/2021 23:07

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo segue dando as cartas na Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo (25/07), os belforroxenses golearam o Uni Souza por 4 a 1, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela 11ª rodada da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Com o resultado, mantiveram a liderança da competição, com 30 pontos. Os gols foram marcados por Ina, Allan Barreto, Rafael Felipe e Hudson.

Jogadores comemoram um dos gols contra o Uni Souza Marcos Leandro / SEBR

O SE Belford Roxo entrou em campo com: Werneck, Moysés, Ina, Oliveira (George), Heloan; Marlon(Jean), Rafael Café(Jeferson), Marcos Felipe (Melque), Allan Barreto, Hudson e Rafael (Scarpa). Técnico: Diego Brandão. Auxiliar técnico: Márzon

Visando a sequência da competição, com a desistência do Canto do Rio, o Belford Roxo, já garantiu mais três pontos, da partida que seria realizada dia 01 de agosto, com a vitória de WO. Com isso, o líder do Cariocão volta à campo somente no dia 05 de agosto, às 10h, no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis, contra o CAAC BRASIL.



Os jogadores de todas as categorias do SE Belford Roxo tem entrado em campo um faixa da campanha para ajudar o jovem o Luan na luta contra o câncer. Os interessados em ajudar com qualquer quantia podem enviar um PIX: 15184628711 (CPF).