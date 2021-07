Jogadoras do SE Belford Roxo posadas no Estádio Nélio Gomes - Allan Kardec Nascimento / SEBR

Jogadoras do SE Belford Roxo posadas no Estádio Nélio GomesAllan Kardec Nascimento / SEBR

Publicado 23/07/2021 20:53 | Atualizado 23/07/2021 20:57

Belford Roxo - As meninas do Sociedade Esportiva Belford Roxo golearam o Mancha FC por 5 a 0, nesta sexta-feira (23/07), em amistoso no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Os gols foram marcados por Emilly (2), Lorrane, Rebeca e Cristal.

O Tricolor da Baixada Fluminense tem em seu quadro jogadoras experientes. Toda essa qualidade tem ficado evidente nos jogos. O presidente do clube, Reginaldo Gomes, esteve presente no estádio e ficou satisfeito com o resultado do jogo.

O SE Belford Rpxo não deu chances para o Mancha FC Allan Kardec Nascimento

“Quando vejo a garra dessas meninas jogando, assim como, das demais categorias que montamos. Chego à conclusão que tudo está valendo a pena. São jovens em busca de um lugar ao sol, sei que estou ajudando na realização do sonho de todos. Avante Belford Roxo!”, disse o presidente.

O time belforroxense está participando da Taça Unifoot Diamante Pro 2021 (Taça Pretinha) e na última partida (10/07), venceu por 2 a 1, o Tupy SC, sendo um dos líderes da competição. As jogadores do SE Belford Roxo voltam a campo, no dia 07 de agosto, às 15h, contra o Pavunense FC, no Estádio Arnaldo de Sá Mota, na Pavuna, em mais uma rodada da Taça Unifoot Diamante Pro 2021.

As meninas entraram em campo com: Carol, Thais, Aryeli, Mariana, Miojo, Bruna, Mayane, Dara, Lais Flor, Rodrigues, Emilly, Lorrane, Rebeca e Crystal. Técnico: Daniel de Souza. Auxiliar técnico: Marcos Vinicius. Preparador físico: Jeferson Souza.

CAMPANHA

Em todos os jogos do Sociedade Esportiva Belford Roxo, os atletas tem entrado em campo com um faixa de uma campanha para ajudar na compra de remédios para o jovem belforroxense Luan, que luta contra o câncer. Os interessados podem enviar qualquer quantia pelo PIX 15184628711 (CPF).