Os jogadores do SE Belford Roxo comemorando um dos gols na vitória sobre o Santa CruzDivulgação / SEBR

Publicado 24/07/2021 19:25 | Atualizado 24/07/2021 19:28

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo encara o Uni Souza, neste domingo (25/07), no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, querendo manter a liderança da Série C do Campeonato Carioca. Os belforroxenses assumiram pela primeira vez a ponta da competição, na última quinta-feira (22/07), ao golear o Santa Cruz por 4 a 0.

A vitória na 11ª rodada é fundamental para o SE Belford Roxo, já que o time da Baixada Fluminense tem a mesma pontuação do segundo colocado Paduano, com 27 pontos, mas vence no critério de saldo de gols.