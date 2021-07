Segundo testemunhas, o motorista do carro perdeu o controle e atingiu um senhor, que não foi identificado, que estava descendo do ônibus - Reprodução / Notícias de Belford Roxo

Publicado 26/07/2021 20:36 | Atualizado 26/07/2021 20:36

Belford Roxo - Um grave acidente entre um carro e um ônibus deixou um homem morto, na noite deste domingo (25/07), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro São Bernardo, próximo a entrada de Santa Maria, em Belford Roxo.

Segundo testemunhas, o motorista do carro perdeu o controle e atingiu um senhor, que não foi identificado, que estava descendo do ônibus. Ele não resistiu e morreu no local. O homem transportava materiais recicláveis na mochila, na hora do acidente.

Populares que estavam no local contaram que o motorista do carro, de aproximadamente 20 anos, não sofreu ferimentos graves, mas aparentava estar em choque.