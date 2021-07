Carro capotou na Avenida Dom Hélder Câmara - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 20/07/2021 06:56 | Atualizado 20/07/2021 09:22

Rio - Um acidente entre um táxi e um carro em Quintino, Zona Norte do Rio, deixou pelo menos uma pessoa ferida. A batida aconteceu por volta das 6h na Avenida Dom Hélder Câmara, sentido Abolição, na altura da Rua Vital. Com o impacto, um carro chegou a capotar.

Equipes da Polícia Militar já estão no local. O táxi já foi retirado, mas o segundo veículo ainda ocupa parte da via e deixa o trânsito lento desde a altura da Rua Palatinado, em Cascadura. O motorista do veículo foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e passa por avaliação médica durante a manhã.

Na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, um acidente entre carro e motocicleta ocupa uma faixa da pista no sentido Barra da Tijuca. A batida aconteceu na altura da estação do BRT Nova Barra. O trânsito é lento na região.

AV. DAS AMÉRICAS | SENTIDO BARRA: acidente com carro e moto ocupa uma faixa da pista central na altura da estação de BRT Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes. GM e CET-Rio no local. Trânsito intenso a lento. #zonaoeste pic.twitter.com/Gxgueh7CJD — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 20, 2021