Na ação na manhã desta terça-feira (27/07), o bandido levou todo dinheiro do caixaReprodução

Publicado 27/07/2021 12:00 | Atualizado 27/07/2021 12:11

Belford Roxo – Câmeras de segurança de um depósito de bebidas registraram o assalto do estabelecimento por um homem na Avenida Nunes Sampaio, no bairro Andrade Araújo em Belford Roxo. Na ação na manhã desta terça-feira (27/07), o bandido levou todo dinheiro do caixa. Confira o vídeo abaixo.