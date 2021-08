Para participar, o aluno precisa preencher a ficha através dos CRAS. - Foto: divulgação/PMI

Para participar, o aluno precisa preencher a ficha através dos CRAS.Foto: divulgação/PMI

Publicado 10/08/2021 15:32

ITAPERUNA - A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, prorrogou o prazo de inscrição para o “Aulão Preparatória”, voltada para quem deseja prestar concursos (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ESA, Marinha, Pré-IFF, Pré-ENEM ou ainda algumas disciplinas de concursos não citados) e para “Reforço Escolar”, destinado a alunos do primeiro ciclo do fundamental (letramento/alfabetização) e alfabetização de jovens e adultos. Agora, os interessados têm até sexta-feira, 13 de agosto para se inscreverem.

Para participar, o aluno precisa preencher a ficha através dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Após estar cadastrado, ele passará por uma triagem de reconhecimento de renda. Em seguida, será montada a turma de acordo com a demanda (concursos, vestibulares e Enem), sendo aulas durante a semana e final de semana quando necessário.

Publicidade

Diante do período de pandemia, começaremos com aulas remotas através de uma plataforma online e após a liberação de aulas presenciais serão realizadas no auditório do Equipamento Bolsa Família na rua São José, Nº 104 – Centro. As aulas serão ministradas através do Programa NEP (Núcleo de Educação Popular). Os CRAS funcionam das 8:00 às 17:00hrs. O início das aulas está previsto para o dia 16 de agosto.