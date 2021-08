Suposto autor do crime de estupro de vulnerável era tesoureiro da Câmara Municipal de Miracema e foi exonerado do cargo nesta segunda-feira,(09/08). - Foto: divulgação/PCERJ

Publicado 10/08/2021 12:44 | Atualizado 10/08/2021 12:50

MIRACEMA - A Polícia Civil de Miracema, no Noroeste Fluminense, está a procura de Moisés Alves de Matos, de 44 anos, suspeito por estupro de vulnerável. O homem foi indiciado pelo delegado titular da 137 DP Gesner Cesar Bruno, e teve sua prisão preventiva decretada pela Juíza de plantão da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro em atendimento a representação do delegado de Miracema.

De acordo com o inquérito policial, o suspeito ofereceu dinheiro às vítimas, que seriam duas crianças, manteve relação sexual com os mesmos em um motel, no município de Miracema, RJ, sendo que o indiciado teria mandado que as crianças se abaixassem no banco de trás do veículo para poderem entrar no estabelecimento. O fato teria ocorrido no dia 06 de agosto entre 20h e 21h.

O suposto autor do crime de estupro de vulnerável era tesoureiro da Câmara Municipal de Miracema, e foi exonerado do cargo nesta segunda-feira, 09. O suspeito foi assessor do vereador Genessi Rodrigures, virou tesoureiro como cargo de confiança. Em sua rede social o Genessi se manifestou.

Informações anônimas que levem a Polícia a localizar o suspeito podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. Outro contato sobre o paradeiro pode ser pelo telefone da 137 DP 022 3852-1977.