Mateus Marcelino dos Santos foi capturado em Xerém, na Baixada Fluminense - Divulgação

Mateus Marcelino dos Santos foi capturado em Xerém, na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 28/07/2021 16:19

Rio - Acusado de cometer um assalto a residência e manter uma família refém, Mateus Marcelino dos Santos foi preso na tarde desta quarta-feira, em Xerém, na Baixada Fluminense, por policiais da 41ª DP (Tanque). O crime aconteceu em 2006, no município de Seropédica.

De acordo com as investigações, Mateus, que morava em Juiz de Fora, Minas Gerais, planejou o roubo junto com mais três comparsas de sua cidade. Durante a ação, os criminosos estavam armados e ameaçavam as vítimas, restringindo a liberdade delas.

Publicidade

Em seguida, o grupo retornou para Juiz de Fora, onde dois suspeitos foram presos. Para tentar escapar, Santos se mudou para Xerém, onde se tornou proprietário de uma oficina de automóveis.

Os agentes descobriram a localização do foragido, na Rua Marcio Santos Silva, em Mantiqueira, após um trabalho de inteligência. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão por roubo qualificado, expedido pela Vara Única de Seropédica.