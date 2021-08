Carga de cigarro recuperada em Caxias - Reprodução

Publicado 10/08/2021 15:52

O concurso público para 3 mil vagas temporárias no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro recebe inscrições até o dia 13 de agosto. Entre as vagas, 2.548 são para soldados e 452 para oficiais do quadro da Saúde. O edital está disponível no site da Funrio.

Os ganhos inicias são de R$1.226,94, para soldado no primeiro ano, e de R$3.452,55 no segundo ano. Para o tenente (oficial), o valor é de R$7.940,78. As vagas de soldado estão distribuídas pelos postos de combatente, motorista combatente (com exigência de Carteira Nacional de Habilitação na categoria B), guarda-vidas e técnicos de enfermagem e socorrista.

Já as oportunidades para oficial temporário são na área da Saúde, nos cargos de: médico (diversas especialidades); enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Para as vagas de soldado temporário, o candidato precisa ter o nível médio completo. Nos casos das oportunidades para técnicos de enfermagem, o curso técnico na área é exigido.

A escolaridade exigida para o oficial é o nível superior na área de interesse. No caso dos médicos especialistas, é exigida ainda a especialização correspondente.

Como prevê o Serviço Militar Temporário (SMTV), além da escolaridade, a idade máxima para ocupar o posto de praça temporário é de 25 anos e a de oficial temporário, de 35 anos.

O Concurso Bombeiros RJ terá três etapas. Ao todo, os candidatos serão avaliados por meio de três etapas. A primeira delas será a prova objetiva, no dia 10 de outubro. A avaliação será aplicada nas seguintes cidades: Rio de Janeiro; Petrópolis; Magé; Nova Friburgo; Teresópolis; Volta Redonda; Barra Mansa; Resende; Barra do Piraí; Vassouras; Campos dos Goytacazes; Itaperuna; Miracema; Macaé; Cabo Frio; Duque de Caxias; Nova Iguaçu; São João de Meriti; Nilópolis; Angra dos Reis; Itaguaí; Niterói; São Gonçalo; Maricá; e Itaboraí.