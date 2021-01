São 74 vagas em 30 cargos que vão do ensino fundamental ao nível superior, variando os salários entre R$1.164 e R$2.197 Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 01/01/2021 21:30 | Atualizado 01/01/2021 22:40

SÃO GONÇALO - Estarão abertas a partir deste sábado (2/01) as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal gonçalense, através do site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), responsável por todas etapas da seleção. O endereço é www.selecon.org.br. São 74 vagas em 30 cargos que vão do ensino fundamental ao nível superior. Os salários variam de R$1.164,00 para o cargo de agente de segurança legislativa a R$2.197,00 para diferentes cargos com exigência de diploma de terceiro grau. No edital, há previsão de pagamento de Gratificação de Dedicação Legislativa (GDL) em até 250%.

Mas atenção: para a solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de requerimento disponível na mesma homepage selecon.org.br até 23h59 do dia de hoje (1º/01), provando a condição de hipossuficiência econômica, que pode ser mediante apresentação do Número de Identificação Social (NIS) ou ser doador de sangue, de acordo com a Lei Municipal nº 550/14, publicada no Diário Oficial do Município em 03 de fevereiro de 2014.

As inscrições custam R$ 50 para concorrer a um dos cargos de nível médio e R$ 70 para nível superior e se encerram às 23h59 do dia 14 de março de 2021. O pagamento do boleto bancário deve ser realizado até o dia 15 de março de 2021. A previsão da data da realização das provas objetivas é dia 13 de junho de 2021. As provas dos cargos de nível médio serão aplicadas à tarde e as provas dos cargos de nível superior, no turno da manhã. A relação preliminar das isenções de pagamento de inscrição, deferidas e indeferidas, será disponibilizada no site do Instituto Selecon no próximo dia 12.

O edital traz seis anexos: Cronograma com todas as datas previstas do concurso; Quadro Geral de Vagas; Quadro Cargo/Perfil Profissional; Requisitos Básicos; Jornada de Trabalho; Enquadramento Inicial; Remuneração; Atribuições Gerais dos Cargos; Conteúdo Programático; e o Modelo de Declaração de Carência Econômica.

Todos os candidatos farão provas objetivas com 60 questões com quatro alternativas cada uma. Conforme o cargo, haverá análise de títulos, que se dará através da documentação a ser enviada pelos candidatos que alcançarem a classificação necessária no resultado final da prova objetiva. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O Instituto Selecon será o responsável pela organização e realização do concurso com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas, desde o processamento das inscrições, a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, julgamento dos recursos e processamento de resultados, assim como toda logística necessária à execução dos serviços para provimento de cargos do quadro permanente da Câmara de Vereadores.

O documento completo está disponível no site da Câmara Municipal de São Gonçalo (www.cmsg.rj.gov.br), em Diário Oficial com data de publicação de 29 de dezembro de 2020. Serviço de Atendimento ao Candidato do Selecon: (21) 2532-9638, (21) 2215-2131, (21) 2036-0563 e (21) 2036-0564, somente em dias úteis, das 9h às 17h. O instituto fica na Rua Doutor Feliciano Sodré nº 215 sala 1001, Centro-SG.