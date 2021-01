Nova mesa diretora da Câmara de São Gonçalo. Divulgação.

Por Irma Lasmar

Publicado 01/01/2021 17:39





SÃO GONÇALO - O prefeito eleito Capitão Nelson (Avante), o vice-prefeito Sérgio Gevu (PL) e os 27 vereadores eleitos no pleito de novembro de 2020 assumiram seus cargos durante cerimônia oficial realizada na tarde desta sexta-feira (1º/01) na Câmara Municipal. Primeiro foram empossados os edis, que em seguida escolheram o presidente da Casa para o biênio 2021-2022: o vereador Lecinho Breda (MDB), que na sequência deu posse ao prefeito e ao vice-prefeito.



A Mesa Diretora, que teve chapa única, foi eleita por unanimidade dos 26 vereadores presentes, e será composta, além do presidente Lecinho, pelo vice-presidente Vinícius (Solidariedade), o 2º vice-presidente Magú dos Brinquedos (Avante), o 3º vice-presidente Claudinei Siqueira (Republicanos), o 1º secretário Cici Maldonado (PL), o 2º secretário Bruno Porto (Cidadania) e o 3º secretário Piero Cabral (PMB).



“Esse é mais um desafio na minha vida, que nunca foi fácil. Quero agradecer aos vereadores que votaram e confiaram em mim. Tenham certeza de que darei o meu melhor. Vou precisar muito dos demais colegas para exercer essa função. A Presidência estará aberta para fazer tudo em prol da população gonçalense. Sou reconhecido pela minha simplicidade e continuarei assim. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Serei um presidente democrático, bom ouvinte”, disse o novo presidente legislativo.



Enpossaram hoje os vereadores Claudinei Siqueira (Republicanos), Professor Josemar (PSOL), Lecinho (MDB), Bruno Porto (Cidadania), Glauber Poubel (PSD), Romario Regis (PCdoB), Cacau (Cidadania), Nelsinho (Avante), Alexandre Gomes (PV), Jalmir Junior (PRTB), Priscilla Canedo (PT), Tião Nanci (PV), Cici Maldonado (PL), Vinicius (Solidariedade), Natan (Republicanos), Magú dos Brinquedos (Avante), Jorge Mariola (Podemos), Lucas Muniz (PP), Professor Felipe Guarany (PRTB), Beto da Serraria (Avante), Juan Oliveira (PL), Pedro Pericar (PSL), Piero Cabral (PMB), Pablo da Água (PT), Dr. Armando Marins (PSC) e Nem da Pank Motos (PSL).



Para a formação e votação das comissões da Casa Legislativa, será convocada uma sessão extraordinária, ainda sem data definida. As sessões plenárias recomeçam no dia 16 de fevereiro.