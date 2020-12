As sessões plenárias retornam no dia 16 de fevereiro, após finalizado o recesso parlamentar Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 28/12/2020 12:03 | Atualizado 28/12/2020 12:04

SÃO GONÇALO - Os 27 vereadores eleitos no pleito deste ano para a legislatura 2021-2024 tomam posse no próximo dia 1º de janeiro. Na solenidade também serão empossados o prefeito eleito Capitão Nelson (Avante) e seu vice, Sérgio Gevu (PL). A cerimônia, que não será aberta ao público devido à pandemia de Covid-19, acontecerá na sede do Legislativo gonçalense, a partir das 11h. Também no dia 1º, acontece a eleição para a Presidência da Casa e a formação da Mesa Diretora, composta pelos 1º, 2º e 3º vice-presidentes e 1º, 2º e 3º secretários para o biênio 2021-2022. As sessões plenárias retornam no dia 16 de fevereiro, após finalizado o recesso parlamentar.

Tomarão posse Claudinei Siqueira (Republicanos), Professor Josemar (PSOL), Lecinho (MDB), Diney Marins (Cidadania), Bruno Porto (Cidadania), Glauber Poubel (PSD), Romario Regis (PCdoB), Cacau (Cidadania), Nelsinho (Avante), Alexandre Gomes (PV), Jalmir Junior (PRTB), Priscilla Canedo (PT), Tião Nanci (PV), Cici Maldonado (PL), Vinicius (Solidariedade), Natan (Republicanos), Magu dos Brinquedos (Avante), Jorge Mariola (Podemos), Lucas Muniz (PP), Professor Felipe Guarany (PRTB), Beto da Serraria (Avante), Juan Oliveira (PL), Pedro Pericar (PSL), Piero Cabral (PMB), Pablo da Água (PT), Dr. Armando Marins (PSC) e Nem da Pank Motos (PSL).

Obedecendo às normas da Vigilância Sanitária para evitar a proliferação do coronavírus, a posse será restrita aos vereadores eleitos com um convidado cada. O prefeito e o vice poderão levar três convidados cada um. A população poderá acompanhar a solenidade de posse através da transmissão, ao vivo, da TV Câmara pela página Câmara Municipal de São Gonçalo no Facebook e no Youtube e pelo site cmsg.rj.gov.br.