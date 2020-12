O quaternário de amônio de quinta geração diluído em glicerina vegetal. O produto mata os micro-organismos e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A sanitização nos bairros de São Gonçalo continua nesta semana, com intuito de conter a transmissão do coronavírus e diminuir a taxa de infecção. Nesta segunda-feira (28), os agentes de controle de endemias percorreram as ruas do Arsenal, Guaxindiba, Jardim Catarina e Trindade. Já na terça (29), o serviço segue pelos bairros Engenho do Roçado, Marambaia, Santa Luzia, Luiz Caçador e Recanto das Acácias.

O material empregado é o mesmo utilizado em Wuhan, na China: o quaternário de amônio de quinta geração diluído em glicerina vegetal. O produto mata os micro-organismos (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado.

“A sanitização das ruas, avenidas e unidades de saúde é extremamente importante para conter a doença no município. No Centro e no Alcântara há uma atenção especial por terem grande concentração de pessoas”, explica o prefeito José Luiz Nanci.

De acordo com Adaly Fortunato, diretor da Vigilância Ambiental, as motos são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real direto da base do órgão. A tecnologia permite que sejam acompanhados a velocidade da moto, o momento de liberação do produto e a quantidade aplicada durante cada operação.

“As motos têm duas velocidades. O deslocamento da base até o local da ação a velocidade máxima é de 60 quilômetros. Quando o produto começa a ser liberado, a velocidade tem que ser de 10 a 15 quilômetros, para que todos os locais possam ser atendidos. Outra vantagem é que a cada cinco segundos nós acompanhamos as informações e podemos ver a eficácia da ação”, relata Fortunato.

Na quarta-feira (30), a sanitização acontece nos bairros Rio do Ouro, Monjolos, Largo da Ideia, Tribobó e Mutondo. Devido ao feriado de Ano Novo, o serviço para na quinta-feira e deve retornar na segunda-feira seguinte.