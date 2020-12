São Gonçalo

Com alagamento e queda de encosta, SG entra em estágio de alerta

Devido à queda de uma parte do teto infiltrada d'água no Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, os pacientes da Emergência dessa unidade foram transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê

