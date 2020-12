Chefe do Executivo gonçalense, que se despede do cargo no próximo dia 31, elencou seus feitos em quatro anos, que ficarão de legado à cidade Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 28/12/2020 18:11

SÃO GONÇALO - O prefeito José Luiz Nanci, pagou nesta segunda-feira (28) os salários dos servidores referentes ao mês de dezembro. Com isso, ele encerra o mandato em dia com o funcionalismo público. "O pagamento dos salários sempre foi prioridade em nosso governo. Tínhamos um compromisso com os servidores públicos. São eles que fazem a administração andar e garantem um atendimento de qualidade à população”, ressaltou o prefeito, lembrando que quando assumiu a Prefeitura, em 2016, os servidores estavam com os salários atrasados.

O prefeito fez um pequeno balanço das ações que realizou ao longo dos últimos quatro anos, com destaque nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Finanças, Cultura, Esporte e Lazer. Com mais de 19 mil partos realizados e 130 atendimentos em seu governo (2017-2020), Nanci inaugurou a Maternidade Mário Niajar, no Alcântara, em 2017; levou o Espaço Rosa, equipamento voltado à saúde da mulher, para uma área independente e acessível; instalou núcleos de fisioterapia nos postos de saúde e nas clínicas da família; ampliou o horário de atendimento médico e de exames em várias unidades; montou um centro de imagens no Hospital Luiz Palmier; criou o Centro de Castração Animal; adquiriu a Casa de Saúde Menino Deus e a transformou no Hospital de Retaguarda Gonçalense, que hoje cuida de pacientes com Covid-19; e reabriu a Clínica Dr Zerbini, no Arsenal, que estava fechada há sete anos.

Ainda na área da Saúde, o chefe do Executivo gonçalense - que se despede do governo no próximo dia 31 - inaugurou o Centro Especializado em Odontologia (CEO) e o Centro Especializado em Reabilitação (CER) junto ao PAM de Neves; adquiriu novas ambulâncias para o Samu e para o atendimento especializado; criou a base do Samu em Vista Alegre; inaugurou o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas no Alcântara e a Residência Terapêutica no Porto da Madama; entre outros equipamentos.



Na Educação, Nanci inaugurou as escolas Nicanor Ferreira Nunes, no Jardim Catarina, Nice Mendonça de Souza e Silva (primeira escola bilíngue em São Gonçalo) e a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Margarida Maria Garcia de Araújo, as duas últimas localizadas no Condomínio Residencial Venda da Cruz; também entregou à população a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Maria Noêmia Lopes Pires, localizada no bairro Santa Catarina, que atende 104 crianças com idades de 3 a 5 anos.

A gestão de Nanci garantiu também a entrega de kits escolares, mochilas e uniformes; uma creche na Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti, no Amendoeira; o Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim; e dez novos ônibus para a rota escolar, somando 38 veículos em atuação. O governo ainda inaugurou o novo prédio da Escola Municipal São Miguel; realizou parceria com o Polo Cederj - Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizado no Ciep 250 Rozendo Rica Marcos, no bairro Gradim; criou a Biblioteca Municipal Genebaldo Rosa, no Mutondo; reformou e cobriu a quadra da Escola Municipal Alberto Pasqualine, em Maria Paula; e adquiriu 11 novos veículos de passeio (Versa Sedan), duas picapes, quatro vans e dois caminhões para a Secretaria de Educação.

Na área da infraestrutura, José Luiz Nanci concluiu obras de pavimentação em regime de mutirão em cerca de 60 quilômetros de vias em vários bairros da cidade e aproximadamente 50 quilômetros de asfalto em ruas, avenidas e travessas. E, entre outros legados, estão ainda a inauguração do Teatro Municipal; de academias da saúde; do Circuito Esportivo do Jardim Catarina; da quadra poliesportiva do Mutuá; e da Feira Nordestina de Neves.