Os baixinhos curtiram o momento, fazendo fotos com a equipe médica e com o "bom velhinho" Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Crianças internadas nas enfermarias e no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres receberam a visita do Papai Noel, ganharam presentes e uma festinha com direito a bolo, sucos, pizzas, docinhos, sanduíches, gelatina e sorvete. Respeitando o distanciamento social, os baixinhos curtiram o momento, fazendo fotos com médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal administrativo da unidade e, é claro, com o "bom velhinho". O evento é uma tradição nesse setor do Heat, segundo diretores e funcionários.



Os pais das crianças também participaram da confraternização e elogiaram a iniciativa. “Além do bom atendimento, os funcionários ainda encontram disposição para nos dar um pouco de alegria. Que Deus proteja a todos neste momento tão difícil de pandemia”, declararam dois pais enquanto abriam os presentes recebidos pelos filhos.

A Diretoria do Complexo de Saúde São Gonçalo, que engloba os hospitais estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, além da UPA do Colubandê, também em São Gonçalo, administrado pelo Instituto Ideas, também ofereceu um café da manhã natalino especial para todos os funcionários. A tarde, os colaboradores do Heat ainda foram surpreendidos com a apresentação do saxofonista Rogério Silva, que percorreu vários setores da unidade tocando grandes sucessos da musica clássica, gospel e da MPB.