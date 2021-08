O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. Foto: divulgação

Publicado 10/08/2021 18:08

CARDOSO MOREIRA - Um motorista de 20 anos foi detido com maconha no bairro Novo Mundo, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. O condutor de um veículo Fiat modelo Uno de cor vermelha foi abordado por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) quando seguia pela Rua Nestor Marins. Ele foi revistado e no bolo da calça encontrados três tabletes de maconha. O rapaz confessou ter pagado R$ 100 pelo entorpecente e pretendia vender na localidade Matinha. Os militares verificaram ainda que o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi notificado.

O automóvel foi liberado para uma pessoa habilitada. Autuado por posse e uso de droga na 148ª Delegacia Legal de Italva, o jovem vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.