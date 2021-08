Novas estratégias são pauta para o bom andamento do P.U. - Foto: divulgação/PMI

Novas estratégias são pauta para o bom andamento do P.U.Foto: divulgação/PMI

Publicado 10/08/2021 15:58

Prefeitura busca ajustes entre as equipes visando melhorar os serviços. Foto: divulgação/PMI

ITAPERUNA - A Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde promoveu reunião com os condutores de ambulância do Posto de Urgência Dr. Munir Bussade (P. U.), visando delinear novas estratégias para o bom andamento da unidade. Dentre os participantes da reunião, Pedro Renato Teixeira Baptista, coordenador Administrativo da Urgência Emergência; e Adriana Levone, assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde.O secretário Municipal de Saúde Marcelo Ferreira informou que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, tem solicitado alguns ajustes entre as equipes. “O prefeito Alfredão tem percorrido todas as secretarias, departamento e demais setores da Prefeitura, realizando alguns ajustes entre as equipes, buscando melhorar os serviços, bem como estimular o trabalho em equipe; além de criar essa sintonia com as demais secretarias e setores. Somar forças é uma das premissas do prefeito Alfredão. E, durante a reunião, a nossa assessora Jurídica Adriana ficou encarregada de transmitir as orientações do prefeito Alfredão para a equipe do posto. Vamos continuar trabalhando em busca de melhorarmos dia a dia, nossos serviços para bem atender a população itaperunense”, finaliza o secretário.