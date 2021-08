O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 10/08/2021 18:06

ITAPERUNA - Jovem de 23 anos é detido com uma bucha de maconha no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela Avenida Prefeito Orlando Tavarestiveram atenção voltada para um suspeito, que foi revistado. Com ele foi apreendido um invólucro de maconha. O rapaz foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.