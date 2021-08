O caso foi registrado na 140ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 140ª DP.Foto: divulgação

Publicado 10/08/2021 18:15

NATIVIDADE - Um jovem de 18 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas, na zona rural de Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram ao endereço após serem informados que o rapaz estava muito alterado e quebrando objetos na casa.

No quarto do suspeito os militares encontraram uma munição de arma de fogo, material utilizado para embalar entorpecentes, 316 pinos vazios, 109 sacolés plásticos vazios, dois potes de pó Royal com material aparentando ser cocaína e uma balança de precisão.

O caso seguiu para ser registrado na 140ª DP. O material foi encaminhado à perícia e o resultado foi inconclusivo para cocaína. O jovem foi autuado como envolvido no tráfico de entorpecentes, permanecendo à disposição da Polícia Civil