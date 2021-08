O caso foi registrado na 139 DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 139 DP.Foto: divulgação

Publicado 10/08/2021 18:11

PORCIÚNCULA - Sessenta buchas de maconha foram apreendidas na estrada Água Limpa, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações apuradas por policiais do 29° BPM, entorpecentes estavam sendo embalados na beira rio. Os militares localizaram dois suspeitos, que foram abordados. Durante buscas nas proximidades a droga foi encontrada.

O tráfico de drogas foi registrado na 139 DP e as partes envolvidas liberadas após o registro de ocorrência. Um inquérito policial deverá ser instaurado para investigar o caso.