Publicado 11/08/2021 18:56

O Instituto Federal Fluminense (IFF) divulgou os resultados finais das seleções para ingresso em Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Graduação 2021 - 2.º Semestre. Devido à pandemia da Covid-19, essas seleções continuarão com formas diferenciadas de ingresso – conforme ocorreu no Processo Seletivo e no Vestibular 2021 - 1.° Semestre – aprovadas pelo Conselho Superior, órgão máximo do Instituto, conforme a Resolução N.° 30/2021.

Confira abaixo:

Resultado final do Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio 2021/2º Semestre: Edital de Homologação N.º 140/2021.

Resultado final do Concurso Vestibular para ingresso nos Cursos de Graduação 2021/2º Semestre: Edital de Homologação N.º 141/2021.

Distanciamento social

Os editais deixam claro que, considerando a situação de emergência em saúde ocasionada pela pandemia da Covid-19, não haverá atendimento presencial. Portanto, qualquer atendimento aos candidatos será realizado por meios eletrônicos de comunicação.

Excepcionalmente, e enquanto perdurar a emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19, as aulas ocorrerão por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) com a utilização de equipamentos digitais como celulares, tablets ou computadores e internet.

Fale conosco - Para tirar quaisquer dúvidas, o candidato poderá encaminhar e-mail para [email protected] ou para a Comissão de Processo Seletivo do campus ofertante do curso pretendido, conforme especificado no Art. 10 do Edital do Processo Seletivo e no Art. 9.° do Edital do Vestibular . O IFF também disponibilizou uma página em seu portal com os contatos de whatsapp de cada campus para tirar dúvidas e/ou fornecer informações complementares. Além disso, estão relacionados na página os dias e horários de atendimento em cada unidade. Acesse AQUI.