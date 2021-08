Devido a pandemia de covid-19, o congresso acontece de forma online. - Divulgação/PMI

Publicado 11/08/2021 18:48

ITAPERUNA - Começou o Fórum de Educação Municipal 2021 em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, evento que acontece de 09 a 13 de agosto de forma online através do YouTube ( www.youtube.com/watch?v=i51Jhu_s_cc ). O fórum é uma etapa da CONAPE (Conferência Nacional Popular de Educação).

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão; além do secretário Municipal de Educação, Marcelo Poeys; e o presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Sinei Menezes (Torresmo); fizeram a abertura do fórum e deixaram uma mensagem de boas-vindas aos participantes.

Em seguida, Fabiana França Ferreira da Silva, coordenadora Geral Executiva de Apoio à Política da Educação, fez um agradecimento especial a todos os envolvidos na idealização do evento e apresentou o primeiro palestrante, o professor mestre Anízio Pirozzi, que abordou o ‘Plano Nacional de Educação, Políticas e Direitos à Educação’.

Na terça-feira, será apresentado o eixo 2 com a Drª Inessa Trócilo Rodrigues Azevedo, abordando o tema ‘Educação e Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos’. No dia 11, o eixo 3 vai abordar ‘O Plano Nacional de Educação, Planos Decenais e Políticas Públicas Setoriais e Valorização dos Profissionais da Educação’, através de uma roda de conversa.

O eixo 4 acontece na quinta-feira, 12, com Dr. Paulo Jonas que vai palestrar sobre ‘Décadas de Luta: A Pandemia, Avanços e Retrocessos e a Defesa da Educação’. E, por fim, na sexta-feira o professor mestre João Paulo irá abordar o tema ‘Gestão Democrática da Escola’.

A CONAPE é uma proposta que visa discutir políticas públicas para a Educação e garantia de direitos. No município de Itaperuna vem sendo organizado por Fabiana França; e pela equipe do Núcleo de Planejamento e Projetos, com as professoras Kátia Bastos e Alexandra Braga.

O evento é direcionado a todos os profissionais da Educação, bem como a todos os munícipes.