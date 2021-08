O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 18:51

ITAPERUNA - Dois pinos de cocaína e quatro embalagens plástica contendo em cada uma pedra de crack foram apreendidas no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. As drogas estavam escondidas no bolso da bermuda de um homem de 45 anos. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento de rotina se depararam com o pedestre, conhecido por envolvimento com entorpecentes. O suspeito foi autuado por posse uso de drogas na 143ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.