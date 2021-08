De sexta a domingo (6 a 8/8), 23,4% dos condutores abordados nas 22 ações de fiscalização realizadas estavam embriagados. - Foto: divulgação

Publicado 11/08/2021 20:03

ITAPERUNA - Trinta motoristas foram flagrados alcoolizados, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, durante a Operação Lei Seca no fim de semana em comemoração ao Dia dos Pais. O registro de altos índices de alcoolemia ocorreu também nas demais ações realizadas no estado do Rio de Janeiro. De sexta a domingo (6 a 8/8), 23,4% dos condutores abordados nas 22 ações de fiscalização realizadas estavam embriagados. Dos 454 condutores flagrados sob efeito de álcool em todo o estado, 151 foram registrados em apenas quatro blitzes realizadas nos municípios de Itaperuna, Teresópolis e Friburgo. No sábado, na Estrada Venceslau José de Medeiros, em Teresópolis, dos 124 motoristas que realizaram o teste do bafômetro, 57 casos de alcoolemia foram registrados, o que representa 45,97% dos abordados. No mesmo dia, em Itaperuna, houve o registro.



Alcoolemia no mês de julho alcança patamar de 2012 - No mês de julho, período de férias escolares, 2.338 motoristas foram flagrados com sinais de alcoolemia nas blitzes da Operação Lei Seca em todo o estado. O alto número de registros de julho foi o maior desde janeiro de 2021.



Em comparação com o mesmo mês nos anos anteriores, o número de motoristas alcoolizados não havia alcançado duas mil pessoas desde 2012. A Operação Lei Seca foi lançada em 19 de março de 2009, e até hoje mais de 220 mil motoristas alcoolizados foram retirados das ruas. O objetivo das blitzes diárias de fiscalização é salvar vidas e reforçar a mensagem de “nunca dirigir depois de beber”.