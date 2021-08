A ação é uma referência ao 15 anos da Lei Maria da Penha, , completados no último dia 7. - Foto: divulgação

A ação é uma referência ao 15 anos da Lei Maria da Penha, , completados no último dia 7.Foto: divulgação

Publicado 11/08/2021 20:42

ITAOCARA - Um homem de 29, um de 35 e outro de 56 anos foram presos, em Itaocara, no Noroeste Fluminense, durante a “Operação Gaia” deflagrada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) para cumprir mandados de prisão na forma da Lei Maria da Penha. O objetivo da operação, que aconteceu também em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, era prender acusados de violência contra mulheres. Policiais da 135ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia, cumpriram três mandados por não pagamento de pensão alimentícia. Ao todo, a operação buscava cumprir 85 mandados em todo o estado.





