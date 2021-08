Prêmio acumulou! - Foto: reprodução internet

Ninguém levou o prêmio principal do sorteio 5628 da Quina realizado nesta terça-feira (10/08), mas em Italva, no Noroeste Fluminense, um sortudo ou sortuda acertou quatro dezenas. Ao todo, 69 apostas fizeram a quadra e levarão R$ 11.459,22 cada, entre elas a aposta feita em Italva.

As dezenas sorteadas foram 25-35-52-76-80. O prêmio acumulou e está estimado em R$ R$ 12.500.000,00 para o próximo sorteio, que acontece nesta quarta-feira (11/08). O concurso 5629 será transmitido ao vivo na internet por meio do canal oficial do banco no YouTube AQUI