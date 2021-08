Sábado, 14 de agosto, na Feira Livre de Itaperuna. - Divulgação/PMI

Publicado 12/08/2021 14:49

ITAPERUNA - A Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, lançará no sábado, 14 de agosto, na Feira Livre o projeto “Ação Solidária”. Muito além de um simples evento, ele oferecerá uma série de serviços de utilidade pública e ações na área de saúde e cidadania.

Em um mesmo dia e local, será possível aferir a pressão arterial e a glicose, realizar uma avaliação de IMC (Índice de Massa Corporal) e ter orientações médicas, além da possibilidade de sair do local com um novo corte de cabelo (masculino e feminino). Será no sábado, 14 de agosto, na Feira Livre de Itaperuna.

Legenda: Sábado, 14 de agosto, na Feira Livre de Itaperuna.