Na reunião foram discutidas as necessidades dos trabalhadores e pontos em que o serviço pode avançar. - Divulgação/PMI

Publicado 12/08/2021 15:04

ITAPERUNA - A Secretaria de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está promovendo, desde segunda-feira, 09 de agosto, reuniões com os profissionais do Posto de Urgência Dr. Munir Bussade, condutores de ambulância, maqueiros e técnicos de regulação - recepcionistas.



Durante o encontro foram discutidas as necessidades dos trabalhadores e pontos em que o serviço pode avançar. O diálogo entre servidores e gestores têm sido constantes desde o início ano. “Estamos trabalhando para melhorar o atendimento que oferecemos a população, mas para isso acontecer, precisamos ouvir os funcionários. Com diálogo vamos seguir avançando.”, disse o secretário.









