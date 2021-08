SuperaRJ é um programa do Governo do RJ que fornece auxílio emergencial para ajudar as famílias a superar as dificuldades da pandemia. - Divulgação/PMVS

Publicado 12/08/2021 15:04

VARRE-SAI - A transferência dos cartões SuperaRJ para a gestão de Varre-sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação aconteceu na tarde desta quarta-feira (11/08), no CRAS. A coordenadora do Programa na região Noroeste Fluminense, Fernanda Soranz, esteve no local, onde se reuniu com a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitaçã, Maristela Louvain Fabri Moraes e a coordenadora do CRAS I, Araceli Miriam de Almeida Glória.

O SuperaRJ é um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que fornece auxílio emergencial para ajudar as famílias a superar as dificuldades da pandemia. O público-alvo são as pessoas que perderam o emprego na pandemia, que não tenham nenhuma outra fonte de renda e não recebam nenhum outro benefício do governo federal, estadual ou municipal.

O auxílio vai até dezembro, com renda de até R$ 300 por mês para as famílias (podendo ser prorrogado caso a pandemia se prolongue) e crédito de até R$ 50 mil para autônomos e microempreendedores.

Para retirar o cartão no CRAS I, é necessário levar documento com foto ou CPF e para realizar a inscrição basta acessar o site do Programa www.superarj.rj.gov.br.

“Através do banco de dados e estrutura da Secretaria de Assistência Social, faremos um trabalho de busca ativa para localizar pessoas que poderão ser beneficiadas pelo Programa”, relatou a secretária Maristela.