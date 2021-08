O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: reprodução internet

Publicado 12/08/2021 15:11

ITAPERUNA - Um jovem de 22 anos foi preso no bairro Presidente Costa e Silva, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Santo Antônio de Pádua. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) de posse da determinação se dirigiram ao bairro Presidente Costa e Silva onde o rapaz foi localizado e comunicado da decisão judicial.

Ele vai responder pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 143ª DP e deve ser transferido ao sistema prisional.