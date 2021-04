BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 21:00

A festa de Viih Tube na noite desta quarta-feira rendeu momentos divertidos e tensos. Já a quinta-feira foi marcada por movimentação lenta no "BBB 21", com os brothers ainda sentindo alguns efeitos do pós-festa. Destaque mesmo vai para o lado de fora da casa, com Tiago Leifert dando um spoiler sobre a prova do líder de logo mais. Confira, abaixo, as novidades das últimas 24 horas de reality.

Se tem uma coisa que Viih Tube faz bem no 'BBB 21' é recalcular a rota. E dessa vez não foi diferente. A youtuber, percebendo que Gil pode ser forte na casa por ter voltado do paredão da última terça-feira, voltou a falar bem do economista.

O instrutor de crossfit não entendeu a declaração e chegou mais perto da funkeira. Pocah repetiu o que disse. Arthur, então, perguntou o motivo. A cantora rebateu dizendo que a dinâmica do programa fez com que ela tivesse esse tipo de comportamento.

“Não consigo mais julgar ninguém”, comentou o instrutor de crossfit. “Eu estou viciada em julgar, mas não me orgulho disso”, destacou Pocah.

"Tem dez na casa, certo? A primeira fase dessa prova do líder vai ser um mata-mata em duelos. Como vai acontecer? A gente vai fazer uma sorteio, vai sair uma carinha. Fulano. Fulano, quem você desafia? Então se você fala 'meu adversário direto, a pessoa que eu não quero que ganhe de jeito nenhum' eu vou lá e desafio. A primeira fase é em duelos e eles vão escolher quem eles vão desafiar", comentou ele.