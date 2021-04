Viih Tube e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 09:48 | Atualizado 08/04/2021 10:28

Rio - Se tem uma coisa que Viih Tube faz bem no 'BBB 21' é recalcular a rota. E dessa vez não foi diferente. A youtuber, percebendo que Gil pode ser forte na casa por ter voltado do paredão da última terça-feira, voltou a falar bem do economista.

Além de já ter dito ficar feliz por Gilberto ter permanecido no paredão que ela mesma indicou, Viih resolveu dizer ao próprio que ele se assemelha muito à família dela. "Foi o que eu falei, eu entendo você. Até porque a minha família inteira é feita de Gilbertos. Todas as minhas tias, é tudo Gilberto", comparou a youtuber.

