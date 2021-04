BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 21:00

A saída de Sarah no paredão contra Juliette e Rodolffo deu o que falar tanto dentro quanto fora do "BBB 21". Durante a madrugada e ao longo desta quarta-feira, os brothers tentaram consolar Gilberto, que ficou arrasado com a eliminação da amiga. Já no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, a consultora de marketing avaliou sua participação no reality e pediu desculpas pelos erros. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de programa.

fotogaleria

Publicidade

No café da manhã com Ana Maria Braga, Sarah falou sobre sua participação no reality show e sobre sua eliminação do programa . "Ver as coisas é tão estranho e mexe muito com o coração. Ver o Gil... Eu vou ser bem sincera, tudo que eu pensei era realmente o que eu estava sentindo. Eu tentei ser fiel aos meus sentimentos, infelizmente eu julguei e desconfiei da pessoa errada. Eu conversei com algumas pessoas aqui fora e é pesado pra mim porque a gente era um grupo muito unido, mas se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria sendo verdadeira", disse Sarah sobre desfazer a aliança que tinha com Juliette.

Publicidade

Sarah também afirmou que não se arrepende de não ter contado sobre o voto de Gil para Rodolffo e que ainda está muito chateada com o ex-amigo. "Hoje olhando eu não me arrependo mesmo porque quem estava do meu lado era o Gil. Eu não traí. Depois do programa eu vejo como vai ser, se a gente vai voltar a se falar ou não, mas ainda estou muito chateada. Mas o que me assustou mesmo foi o voto do Caio", disse.

Também no papo, Sarah se desculpou por suas falas polêmicas sobre a pandemia. "Queria pedir desculpas do fundo do meu coração, às vítimas, às famílias dessas vítimas, errei mesmo", iniciou Sarah, que completou. "As festas que eu fui eram regulamentadas. Tudo que eu fui antes do 'BBB' era com autorização governamental, claro, isso não tira meu erro. Agora, tudo que eu tenho que fazer é pedir desculpa".

Publicidade

Publicidade

Tentando tranquilizar Gilberto, Juliette explicou o processo de luto que o brother vai passar. "Muita gente gosta de você, inclusive aqui dentro. Se você realmente fez algo que você se arrepende, tenta amenizar. E não é babando ninguém, nem mudando seu comportamento. É você ficando bem. Você ficando feliz aqui dentro não significa que você goste menos da Sarah. É um luto, até mesmo cristão".

O brother, então, falou que se arrepende de ter brigado com Juliette. "Acho que a única pessoa que eu machuquei aqui foi você. Isso eu me arrependo e de ter colocado Sarah num bolo doido e ela ter sido eliminada por isso", disse.

Publicidade

https://odia.ig.com.br/diversao/bbb/2021/03/6117044-bbb-21-juliette-sugere-montar-gil-para-a-festa-bem-gloria-groove.html