Juliette e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 17:48 | Atualizado 31/03/2021 18:13

Gilberto ficou bem abalado com a eliminação de Sarah, nesta terça-feira, no "BBB 21". Durante a tarde desta quarta, Juliette e Fiuk tentaram reanimar o brother, e fizeram uma proposta para a festa de hoje.

Do lado externo da casa, a dupla aconselhou Gilberto a conversar com a psicóloga do programa, que fica disponível aos participantes toda quarta-feira. O economista insistiu que estava bem e que não precisava conversar com a profissional. "Vamos vigorar, Gil", tentou animar Fiuk.

Em seguida, Juliette fez uma proposta para o amigo. "Gil, você sem barba para maquiar é babado! Bota uma lace de Camilla e pronto", disse.

Gilberto se animou com a ideia e a sister continuou: "Tu pede uma roupa feminina. Mas tu quer mesmo ou está indo na minha empolgação?", perguntou Juliette.

O brother afirmou que tinha gostado da ideia e Juliette sugeriu fazer "uma make bem Gloria Groove!".