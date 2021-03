Sarah Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 09:43 | Atualizado 31/03/2021 10:47

Rio - Sarah Andrade tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira. A consultora de Marketing foi eliminada do 'BBB 21' com 76,76% dos votos na noite de terça. No papo com Ana Maria, Sarah falou sobre sua participação no reality show e sobre sua eliminação do programa.

"Ver as coisas é tão estranho e mexe muito com o coração. Ver o Gil... Eu vou ser bem sincera, tudo que eu pensei era realmente o que eu estava sentindo. Eu tentei ser fiel aos meus sentimentos, infelizmente eu julguei e desconfiei da pessoa errada. Eu conversei com algumas pessoas aqui fora e é pesado pra mim porque a gente era um grupo muito unido, mas se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria sendo verdadeira", disse Sarah sobre desfazer a aliança que tinha com Juliette.

A brasiliense também falou que está sofrendo ao ver a reação de Gil com sua eliminação. "Eu acho que ele está achando que eu saí por causa da eliminação do Rodolffo. A culpa foi minha, a única culpada fui eu. Eu estou sofrendo muito de ver ele sofrendo. Esse menino é de ouro", disse Sarah, que acredita que a rixa com Juliette partiu dela e que Gil foi influenciado pela opinião dela.

"Esse negócio com a Juliette partiu muito mais de mim do que dele. Isso não partiu dele. Ver que uma opinião minha pode ter prejudicado ele me dói muito. A Juliette estava muito aberta para ele e acho que eles vão se entender agora de fato, torço por isso. Mas a minha torcida é pra ele com certeza. O negócio do Rodolffo são outras questões. Ele não tem culpa de nada da minha eliminação".

Traição com Rodolffo

Ana Maria exibiu o vídeo em que Sarah diz que não sabe em quem Gil iria votar para Rodolffo justamente após Gil ter contado para ela que iria votar no sertanejo. "Aquele momento que eu fui falar com o Rodolffo foi o momento que eu estava mais tensa. Eu buguei real. Eu não estava raciocinando. Eu nem lembrava como tudo tinha surgido. A minha opção de voto de fato era a Juliette. Eu tinha desconfianças da Viih porque ela era muito minha amiga e depois escapuliu de uma maneira muito rápida. Mas o voto nela seria jogo. A Julitte era pelo meu coração, eu estava duvidando mesmo. Para ajudar o Rodolffo, eu iria na Viih. Só que eu não lembrava o que eu tinha falado. Eu estava muito tensa".

Sarah também afirmou que não se arrepende de não ter contado sobre o voto de Gil para Rodolffo e que ainda está muito chateada com o ex-amigo. "Hoje olhando eu não me arrependo mesmo porque quem estava do meu lado era o Gil. Eu não traí. Depois do programa eu vejo como vai ser, se a gente vai voltar a se falar ou não, mas ainda estou muito chateada. Mas o que me assustou mesmo foi o voto do Caio", disse.

A brasiliense não quer papo com Rodolffo. "Nesse momento, eu não quero olhar na cara dele. Quem sabe daqui a um mês já tenha passado esse rancor".

Votação aberta

Ana Maria também questionou o motivo de Sarah não ter aproveitado o poder da pulseira branca e ter chamado Camila de Lucas para votar depois dela ao invés de ter pedido o voto de Gil. O voto dos dois seria o mesmo e eles poderiam influenciar as outras pessoas da casa. Mas Sarah teve medo de todos acharem que eles estavam combinando voto.

"Naquele momento eu não estava votando à vontade na Pocah. Se eu passasse pro Gil, eles iam achar que a gente estava combinando voto. Eu fui muito inocente. Eu não imaginava que meus amigos iam me dar uma apunhalada nas costas. A Camila é uma pessoa que todo mundo sabe que é inocente, não tem conchavo com ninguém. Por isso que eu chamei a Camila para votar".

Sarah disse que se decepcionou muito com o voto de Caio e que sabia que Rodolffo não era tão amigo dela. "Durante o jogo, eu sempre percebi que ele (Rodolffo) não estava tão comigo quanto eu estava com ele. Ele se aproximou de mim quando viu que eu voltei do paredão e as pessoas que ele gostava foram saindo. Eu já gostava muito do Caio e ter o Rodolffo ali também era um complemento. Eu estava nas nuvens. Todo mundo que eu gostava juntinho, era maravilhoso. Ele (Rodolffo) era muito mais jogador que coração. Mas o Caio votar em mim... É muito louco pra mim, ainda estou digerindo isso tudo".

Cantada em Rodolffo

Ana Maria questionou se Sarah tinha algum interesse romântico em Rodolffo e ela negou. A apresentadora exibiu um vídeo em que Sarah deu uma cantada no sertanejo durante uma festa. "Eu falei brincando. Eu falei as mesmas duas cantadas pro Arthur. Não tinha nada de dar em cima, não", desconversou Sarah. "Eu estou solteira há cinco anos. É muito homem lindo naquela casa. Aí a gente convive com as pessoas e vê que tem gente que a gente conseguiria ficar e tem gente que não. Mas quando eu entrei eu falei 'quanta gente linda'"

Juliette

Sarah lamentou ter desconfiado de Juliette, que era uma de suas aliadas no programa. A consultora de Marketing afirmou que errou tentando acertar. "Tudo que a gente falava, ela puxava pra ela o assunto. Ela dava um jeito de rodear e dava um exemplo dela. Eu posso ter sido errada de julgar esse jeito dela, mas dentro de um jogo a gente julga tudo como se fosse estratégia. Mas ela é uma pessoa culta, inteligente e tinha atitudes que não batiam. Desconfiei sim, posso ter sido errada. Me desculpe se eu julguei. Eu estou destruída porque eu desconfiei dela, mas eu acho que tinha que ter desconfiada de outras pessoas. Mas eu não estaria sendo eu se eu não colocasse isso pra fora".

Sarah também falou sobre ter pedido para Gil se afastar de Juliette e disse que não se arrepende da atitude. "Eu não retiro o que eu disse. Antes de todo esse rolo, ela deixou bem claro pro Gil que ela ia votar nele. Eu era amiga dele, não tinha como não querer defender o menino. Não tinha como ela falar que ia votar nele e não me doer. Eu realmente acreditava que poderia ser ruim para ele estar perto dela. Lá dentro a gente não consegue ter perspectiva de jogo. Eu não via o que vocês estavam vendo aqui fora. Eu não vou falar aqui que estou arrependida. Eu gostava muito da Juliette. Por eu ter entendido a Carla, por que eu não poderia ter entendido a Juliette que era muito mais amiga minha? Nisso que eu errei, em não ter dado essa chance para ela", afirmou.

Eu tive altos e baixos com ela, momentos em que eu amava e odiava, que eu sentia ranço. Hoje, eu vejo que eu errei, pesei a mão da mesma maneira que eu pesei com a Carla Diaz. Agora, eu vou reavaliar tudo e repensar as minhas atitudes com ela. Pra mim, ela é uma menina maravilhosa, mas eu desconfiei dela sim".

Rivalidade com Pocah

Sarah começou o programa com uma rixa com Pocah, mas nas últimas semanas as duas se aproximaram. "A gente teve uma rixa durante um tempo. Eu senti que nossa aproximação foi real. A gente viu que se daria muito bem se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Eu tinha esse pé atrás por todos os amigos dela que saíram. Eu meio que perdoei. Eu vi que era de verdade".

Interesse em Arthur

Sarah não nega um interesse inicial em Arthur, que se envolveu com Carla Diaz no reality show. "O Arthur é lindo. O Arthur é bonito pra caralh*, eu gostava muito da companhia dele. A gente tinha um jeito de pensar muito parecido. Mas ele foi um bananão, um bobão".

Pandemia

Uma das grandes polêmicas envolvendo Sarah foram as declarações que ela fez ironizando a pandemia de coronavírus. Ana Maria perguntou qual a visão que ela tem sobre a covid-19 agora que está fora do reality show. "A única coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpas a todas as vítimas, às famílias das vítimas... Quando eu entrei no programa, as coisas estavam melhorando. Eu fui em festas regulamentadas, mas isso não tira meu erro. Eu só tenho que pedir desculpa. Desculpa!".