Publicado 31/03/2021 08:40

Rio - Após eliminação de Sarah na noite desta terça-feira Gilberto chorou e disse que a saída da melhor amiga é culpa dele . Em seguida, chegou a comentar que deixaria o reality da Globo. Procupada com uma possível desistência de Gil, Juliette sentou para conversar com o brother. "Se acalme e pare de teorizar o universo. Já é pesado. Não aumente isso na cabeça, não", disse a maquiadora ao economista.

Depois, ele desabafou sobre a dor que sente ao ver a amiga eliminada, mas foi interrompido pela maquiadora que lembrou que as eliminações fazem parte do game e que todos vão passar por isso até o final do reality.