Sarah é a oitava eliminada do 'BBB 21'

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 07:24

Rio - Sarah foi a oitava eliminada do "BBB 21" no paredão desta terça-feira. A brasiliense levou a pior na disputa com Juliette e Rodolffo. Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre confiança.

"O tema desse paredão, acontece todo ano, é um tema clássico, que é confiança. A gente é programado para confiar nas pessoas. Mas quando você entra no Big Brother, a posição padrão é não confiar, vocês entram muito assustados. Esse conflito entre confiar e não confiar, cria em vocês paranoias. Quem sai do jogo hoje, é a Sarah".

Juliette teve apenas 1,24% dos votos para deixar o programa enquanto Rodolffo teve 22%. No total, o paredão recebeu 624.386.216 votos. Gilberto, que foi o melhor amigo de Sarah no reality show, ficou muito abalado com a saída da consultora de Marketing e começou a gritar que a culpa da eliminação era dele.