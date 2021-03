Sarah no Mais Você Reprodução

Por iG

Publicado 31/03/2021 14:38 | Atualizado 31/03/2021 16:33

Sarah Andrade, oitava eliminada do "BBB 21", conversou nesta quarta-feira com Ana Maria Braga. Durante o papo no "Mais Você", a sister falou sobre o episódio em que minimizou a pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2) no reality.