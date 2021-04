BBB

Vídeo! Rodolffo fica chocado ao saber que comeu macarrão que Fiuk pegou no ralo da pia

Bastião reagiu ao método de preparo do ex-colega de reality e divertiu os apresentadores do programa 'BBB: A Eliminação', no Multishow

Publicado 08/04/2021 12:54 | Atualizado há 1 hora