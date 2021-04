Tiago Leifert Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 15:40

Rio - Tiago Leifert deu um spoiler de como será a prova do líder, desta quinta-feira, do 'Big Brother Brasil 21', durante o "Plantão BBB", da TV Globo. Em um bate-papo com Ana Clara, o apresentador falou um pouco sobre a dinâmica.

fotogaleria

Publicidade

"Tem dez na casa, certo? A primeira fase dessa prova do líder vai ser um mata-mata em duelos. Como vai acontecer? A gente vai fazer uma sorteio, vai sair uma carinha. Fulano. Fulano, quem você desafia? Então se você fala 'meu adversário direto, a pessoa que eu não quero que ganhe de jeito nenhum' eu vou lá e desafio. A primeira fase é em duelos e eles vão escolher quem eles vão desafiar", comentou ele.

Ana Clara, em seguida, revelou: "É uma prova de habilidades".