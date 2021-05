Ampliada no último mês de fevereiro para cerca de 5,3 milhões de segurados, a prova de vida por biometria facial está disponível no aplicativo Meu INSS e Meu gov.br Divulgação

Publicado 20/05/2021 17:22

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou que 11 milhões de aposentados e pensionistas terão que fazer a prova de vida neste ano. No Estado do Rio, são 931 mil beneficiários que vão precisar fazer a atualização cadastral nos próximos meses.

No Rio, um total de 2,9 milhões devem atualizar os dados anualmente. Nesse universo, mais de 1,1 milhão de pessoas já realizaram a comprovação de vida neste ano e 930 mil já haviam realizado em 2020, mesmo sem a obrigatoriedade que havia sido parada desde o início da pandemia no ano passado, de acordo com dados do Sistema Único de Informações de Benefícios.

No Brasil, 10,5 milhões de segurados já realizaram a prova de vida neste ano e 13,4 milhões em 2020. Cerca de 11 milhões estão pendentes de comprovação junto ao sistema, totalizando, assim, mais de 35,8 milhões de beneficiários que precisam realizar a comprovação de vida todos os anos no país.

Neste mês, o INSS informou que vai retomar a partir de 1º de junho a obrigatoriedade da prova de vida para os residentes no Brasil. Assim, os segurados que não fizerem a atualização cadastral estarão passíveis ao bloqueio do benefício.



"O procedimento faz parte da rotina de manutenção de benefícios e quando não é realizado resulta na suspensão e/ou bloqueio de pagamentos de aposentadorias e pensões. De acordo com a Portaria 1.299, a rotina seguirá o cronograma divulgado na página do INSS", informou o órgão, em nota.



O INSS destaca que a prova realizada junto às instituições financeiras continuam válidas e podem ser realizadas normalmente.

De acordo com o INSS, os primeiros bloqueios de pagamentos serão para os segurados que foram chamados para fazer a prova de vida pela internet, por meio da biometria facial, mas ainda não realizaram. O prazo vai até o dia 31 deste mês. Entretanto, os beneficiários que preferirem ainda poderão efetuar a atualização em um banco.



Biometria facial



Ampliada no último mês de fevereiro para cerca de 5,3 milhões de segurados, a prova de vida por biometria facial está disponível no aplicativo Meu INSS e Meu gov.br.



Para mais informações, os interessados podem consultar o site gov.br/inss ou o canal do INSS no Youtube.



Cronograma

A partir da competência de junho de 2021, o bloqueio resultante da falta de prova de vida dos demais residentes no Brasil seguirá de forma escalonada, se acordo como cronograma abaixo.

Competência de vencimento da prova de vida Competência da retomada da rotina



Março e abril/ 2020 Junho/2021

Maio e junho/2020 Julho/2021



Julho e agosto/2020 Agosto/2021



Setembro e outubro/2020 Setembro/2021



Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021



Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021



Março e abril/2021 Dezembro/2021