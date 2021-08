Para a presidente da comissão, a senadora Rose de Freitas (MDB-ES), eleita ontem, o problema do atraso está na demora de instalação da comissão - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Publicado 05/08/2021 18:17

Brasília - A Câmara dos Deputados rejeitou por 263 votos a 160 uma emenda apresentada pelo PT ao PL dos Correios que aumentava de um ano e meio para cinco anos a previsão de estabilidade dos funcionários da estatal assim que ela for privatizada.



O texto-base foi aprovado no período da tarde desta quinta-feira pelo plenário da Câmara. Após o plenário finalizar a deliberação dos destaques, a proposta poderá seguir para apreciação do Senado.

Mais destaques rejeitados

Além disso, a Casa também rejeitou outros dois destaques apresentados pela oposição que pretendiam modificar o texto-base do PL que abre caminho para a venda dos Correios. Uma das emendas negadas pela maioria do plenário estabelecia que o Poder Executivo teria de propor ao Congresso a política postal brasileira e os demais serviços postais que integram o serviço postal universal, os serviços de interesse social e os serviços parapostais. A proposta foi apresentada pelo PT.



O outro destaque rejeitado retirava do projeto a possibilidade de implementação da diferenciação tarifária na cobrança dos serviços postais.