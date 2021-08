Confira dicas para se proteger de golpes - Internet

Confira dicas para se proteger de golpesInternet

Publicado 05/08/2021 16:53

Com a chegada do Dia dos Pais, uma pesquisa realizada pelo dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, analisou os hábitos de compras virtuais dos brasileiros próximo a datas festivas. O estudo revela que 83% dos entrevistados desconfia de promoções online, e 68% dos respondentes têm medo de fazer compras online, o que representa três a cada cinco brasileiros.

A pesquisa entrevistou 18.162 brasileiros, usuários do aplicativo dfndr security, entre 28 de julho e 3 de agosto de 2021, e as projeções utilizam como base o número de usuários do sistema Android no país, que seriam 131,1 milhões de pessoas.

Publicidade

De acordo com Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, os resultados da pesquisa mostram que a desconfiança em relação à compra em e-commerce está fazendo com que os usuários tenham mais cuidados: “54% dos entrevistados diz que antes de fazer uma compra virtual sempre busca por comentários sobre o estabelecimento no Google.

Apesar desta parcela se preocupar em investigar antes de realizar uma compra, apenas no primeiro semestre de 2021, o dfndr lab detectou mais de 31 milhões de golpes de sites e páginas falsas. Isso mostra como os cuidados precisam ser reforçados e praticados por cada vez mais pessoas”.

Publicidade

Falsas promoções são os principais golpes na internet

A pesquisa recebeu também depoimentos anônimos de vítimas de golpes virtuais. Entre os relatos mais recorrentes estão os de compra de produtos que nunca foram entregues, alguns entrevistados relatam que após realizar uma compra em determinado site, ele desapareceu e não houve mais como entrar em contato com a loja. “Comprei um jogo de panelas, mas o site da loja era falso e eles (os golpistas) começaram a fazer compras em meu nome”, diz uma das vítimas.

Publicidade

Segundo a pesquisa, 50% dos respondentes utilizam o cartão de crédito nas compras online, por ser o método mais fácil de pagamento. Porém, 54% dos participantes têm medo de ter o cartão clonado.

Os golpistas, geralmente, tentam se passar por empresas criando sites ou páginas falsas que copiam o design e a linguagem dos canais oficiais das marcas para não gerar desconfiança nos usuários.

Publicidade

“Nas redes sociais os cibercriminosos usam a mesma tática e divulgam promoções com valores bem abaixo do preço e premiações falsas. Dessa forma, conseguem induzir com que os usuários cliquem em links maliciosos para páginas falsas criadas para obter informações confidenciais como e-mail, documentos e, principalmente, dados bancários da vítima”, explica Simoni.

Confira dicas para proteger você e seus dados das ações dos cibercriminosos:

Publicidade

- Tenha um bom sistema de segurança instalado no celular. Dê preferência aos aplicativos com função Bloqueio de Hackers que alertam em tempo real caso você receba ou acesse um link malicioso por meio do WhatsApp, Facebook Messenger, navegador e SMS.

- Compre apenas em sites confiáveis. Evite clicar em links enviados por perfis desconhecidos e desconfie de promoções com preços muito abaixo do mercado.

Publicidade

– Não forneça dados pessoais ou bancários na internet. Cibercriminosos podem solicitar dados pessoais ou bancários às vítimas. Essas informações podem ser usadas por pessoas mal-intencionadas para aplicar os mais diversos tipos de golpe utilizando engenharia social.

- Busque sempre os canais oficiais das marcas para confirmar a veracidade das ofertas.

Publicidade

- Procure pelo selo de verificação nos perfis das marcas nas redes sociais e nunca informe dados pessoais ou bancários em sites dos quais desconhece a procedência.

- Jamais informe os números de verificação de SMS.